MUP nanawagan ng bayanihan para manalo sa botohan si Michelle 

‘Milagro’ nga ba ang kailangan para makapasok si Michelle Dee sa finals at mapasama sa top selection ng mga kandidata sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador ngayong November 18?

To date, ‘namamalimos’ pa ng mga boto mula sa sambayanang Pilipino ang Miss Universe Philippines franchise at si Michelle para masungkit nito ang no.1 spot upang mapabilang sa mapipili sa unang selection.

Ang online voting para sa kandidata ang isa sa mga basehan para makakuha ng puwesto sa finals sa Miss Universe.

Sa kanilang Instagram post, nakabalandra ang panawagan ng Miss Universe Philippines na magbrasuhan na ang mga Pinoy pageant fanatics para iboto si Michelle.

Nasa wall ng post ang mga katagang “Miss Universe Bayanihan to be No. 1, Vote for the Philippines to make it all the way to the top spot.”

“May pag-asang manalo,” ang mensahe ng MUPH, dahil nasa top contenders si Michelle sa dalawang categories na paglalabanan sa pageant.

“Right now, Miss Universe Philippines 2023 Michelle Dee Marquez is among the top contenders in two categories: Voice for Change and in the fan vote. But with your help, we can make her not just one among the top but THE NO.1 delegate in both categories! Pilipinas, kaya natin ‘to!”

Bagamat hindi binanggit ng isang netizen na si @sienaalexine, lumalabas na kailangan ng isang ‘himala’ para pataubin ni Michelle sa botohan ang isang kandidata.

Malaki raw ang lamang ng isang candidate kay Michelle sa fan votes. Kailangan ng milyones na suporta mula sa mga Pilipino para sa ating kinatawan.

Suggestion nga ng mga nag-comment, tumulong na ang kapwa artista ni Michelle na may millions of followers para bomoto, maging ang mga mayayamang kaibigan nito at mga sponsors.