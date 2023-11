Marivic Velaine Meneses bayani ng Cignal kontra Foxies

NAGBUNGA ang hirap sa pagsasanay ni Marivic Velaine Meneses upang maging isa sa sinandalan ng Cignal HD Spikers para sa kanilang ikatlong panalo nang talunin ang Farm Fresh Foxies 25-23, 23-25, 25-20, 25-17 sa unang laro ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Sabado, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humambalos ang 6-foot-1 middle blocker ng 16 puntos mula sa 13 atake, dalawang blocks at isang ace para madala sa 3-2 kartada ang Cignal kasama ang Akari Chargers na nag-uunahan para makapasok sa susunod na round.

“Sa training inaaral namin lahat talaga details by details, kaya nung second set na natalo kami, hindi kami papayag na uuwi kaming talo kaya talaga nung third set pumukpok talaga kami,” pahayag ni Meneses.

Nanguna sa puntusan si Frances Molina sa 20 points na umatake ng 18 kills at dalawang blocks kasama ang walong excellent digs, habang nag-ambag rin sina Vanessa Gandler sa 14 points at Jovelyn Gonzaga na may walong excellent receptions.

Wala pa ring panalo ang Farm Fresh na nananatiling nasa ilalim ng team standings sa 0-6.

Sunod na hahanapin ng Cignal ang kanilang ika-apat na panalo kontra sa Galeries Tower High Risers, habang pilit na hahanapin ng Farm Fresh ang kanilang unang panalo laban sa F2 Logistics Cargo Movers, na parehong gaganapin sa Martes sa parehong venue.

(Gerard Arce)