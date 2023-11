Bumuhos ang papuri sa isang lalaki dahil sa kabila ng kapansanan ay nakapagtapos ng kolehiyo.

Si Jared Maniago ng Tanza, Cavite ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Information Technology sa National College of Science and Technology ngayong taon.

Hindi naging madali para kay Jared na mara­ting ang tagumpay sa kanyang pag-aaral dahil ito ay may Pervasive Development Disorder (PDD) o mas kilala ngayon bilang autism spectrum disorder (ASD).

Ang ama ni Jared ay isang seafarer habang ang ina naman nito ay isang physical therapist.

Dalawang taong gulang pa lang daw ay napansin na ng ina nitong si Jocelyn na parang may hindi normal sa kilos ng kanyang anak.

Apat na taong gulang si Jared nang makumpirmang may autism ito at makalipas ang apat na taon, saka pa lamang sinimulan ang therapy sa kanya.

Nakatulong ang trabaho ni Jocelyn bilang therapist sa pag-aalaga sa kanyang anak. Ginabayan nito ang pag-aaral ni Jared mula elementarya, high school hanggang sa kolehiyo.

Kaya naman walang pagsidlan ng tuwa si Jocelyn ang makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang kanyang anak.