Binibigyang-diin ng Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng Nobyembre ang kaunahan ng pag-ibig. Sa Mabuting Balita, matutunghayan ang pagpapaunlak ni Hesus sa paanyaya ng isang Pariseo na makipaghapunan sa bahay nito. (Cfr. (Lucas 14:1-6).

Sa eksena, matutunghayan na habang nakikipag-usap ang Panginoon sa mga pinuno ng bayan at mga dalubhasa sa Batas, may nagmamakaawang lalaki ang lumapit sa kanya. Namamanas ang kanyang mga kamay kaya’t humingi ng tulong sa Guro.

Batid ni Hesus ang masamang tangka ng mga Pariseo na masusing nagbabantay kung ano ang gagawin Niya sa maysakit sa Araw ng Pamamahinga. Kaya’t hinamon sila ng Panginoon kung gagawin nila ang isang mabuting gawain sa banal na araw ng mga Hudyo.

Puna ng Simbahan, “Jesus sees the suffering man in front of him and turns to the lawyers and Pharisees, asking them directly, ‘Is it lawful to cure on the Sabbath or not?’ He puts the question in their own favored terms, ‘Is it lawful?’ They kept silent! So he goes ahead and heals the man.”

Matapos pagalingin ang lalaki, pinagsabihan ni Hesus ang mga Pariseo ukol sa ‘Batas ng Pag-ibig’ na nagbibigay prayoridad sa malasakit sa kapwa higit sa anumang utos. Aniya, “Kung kayo’y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng Pamamahinga?

Idinagdag ni Hesus ang salitang ‘anak’ sa kanyang ehemplo upang bigyang-diin na tayo ay mga minamahal na anak ng Diyos. Iginiit ni Hesus na hindi kailanman matitiis ng Ama ang kanyang mga hinirang, lalo na sa panahon ng kagipitan at higit na pangangailangan. Makatwiran aniya na iligtas ang isang nagdurusa, lalo na kung ito ay sariling anak o mahal sa buhay!

Sa pahayag ni Hesus, nanahimik ang mga eksperto sa Batas. Puna ng Simbahan, “Sometimes Jesus shakes us up. He does not miss the richness and freedom of the Gospel. We may think that we know what the rules are, but it is not God’s will that we hide behind a careful following of the letter of the law and fail to stretch ourselves for love of the other.”

Pinapaalalahanan tayo ukol sa kahalagahan ng pag-ibig at kaunahan nito sa kabutihan ng kaluluwa sa pagsunod są anumang batas. Nais ng Panginoon matanim sa ating isip na ang Diyos ay Panginoon ng Awa, at bilang mga disipulo ni Kristo ang mga minamahal na anak ng Diyos, dapat nating bigyang-pansin at pahalagahan higit sa lahat, ang habag.

Nawa maipamalas natin ang totoong malasakit sa ating buhay lalo na sa mga mahihirap, maysakit at sawimpalad ayon sa halimbawa ni Hesus. Ngayong araw, itinuturo sa atin ng Panginoon na ang tunay na debosyon at pananampalataya ay ipinapakita sa mga konkretong gawa at kabutihan tungo są kapwa.

Maria, turuan mo kaming magkaroon ng totoong malasakit at pagmamahal sa aming pagsisilbi sa iba. Amen.