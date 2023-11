Karera Tips Ni JP Gonzales

Nobyembre 5, 2023 – Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 4 Treasure Hunting, 3 Daily Burn, 5 Bombay Nights, 2 Magtotobetsky

R02 – 4 Secretary, 1 Mimbalot Falls, 5 Prime Billing, 6 Easy Does It

R03 – 11 Abakada, 1 My Dear Magnolia, 3 Determinado/Pendant, 2 Top Of The Mark

R04 – 7 Double Strike, 4 Happy Maggie, 6 Clairvoyant, 2 Buena Bell

R05 – 5 Coal Digger, 10 Blazing Bullet, 4 Piece Of Cake, 2 Heritage/Hang Loose

R06 – 6 Reliable Den, 1 Tell Bell, 4 Bahandi, 5 Top Grosser

R07 – 1 Boat Buying, 6 Nards Bentetres, 2 Uncle Vhines, 9 Eutychus

R08 – 5 Lucky Noh Noh, 6 Sun Dance, 7 Dugong Bughaw, 11 Janni Banni

Solo Pick: Treasure Hunting

Longshot: Reliable Den, Boat Buying