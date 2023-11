Kano kalaboso sa panghihipo

Timbog ang isang Amerikano matapos ireklamo ng panghihipo sa isang babae kahapon ng madaling araw sa Bonifacio Global City, Taguig.

Sa ulat ni Pat. Charlene Flores, Women’s desk officer ng Sub Station 1, ng Fort Bonifacio Police Station, alas-3:00 ng madaling araw nang arestuhin ang di pa pinangalanang Kano nang magreklamo ang isang babaeng di muna tinukoy.

Napag-alamang nasa loob ng isang high end estate bar sa BGC ang biktima at ang suspek nang maganap umano ang insidente.

Sa sumbong ng biktima, nakaupo ang suspek na ilang pulgada ang layo sa kanya nang mapansing papalapit ang kanang kamay ng Amerikano sa maselang bahagi ng kanyang katawan kaya agad itong lumayo at nagsumbong sa boyfriend.

“Nakita ko na siya na like sinusunggaban niya ako na hinawakan na niya ako dito sa may pwet ko tapos hanggang hita ko,” ayon sa biktima.

Agad namang hinanap ng dyowa ng babae ang Kano at nang makita ay agad inaresto ng kasamang pulis.

Ayon kay Flores, pilit pang nanlaban ang Amerikano kasabay ng pagtanggi sa reklamo laban sa kanya.

“I’m an EMT working with the paramedics. I’m a good person these people are just desperate,” giit ng Amerikano.

(Betchai Julian)