Hawak na ng Senado ang General Appropriations Bill (GAB) o ang panukalang 2024 national budget matapos itong ipadala ng Kamara de Representantes sa session session nitong Sabado.

Sa plenary session bago ang pagsasalita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio, naghain ng mosyon si Majority Leader Rep. Manuel Jose Dalipe para i-transmit sa Senado ang House Bill (HB) No. 8980 o ang 2024 GAB na agad namang inaprubahan.

Magugunitang inaprubahan ng Kamara ang GAB sa ikatlo at huling pagbasa bago ang kanilang break noong Setyembre 27.

Habang nakabakasyon, inasikaso naman ng small committee ang mga pagsusog sa GAB. Nagresulta ito sa pagbokya sa confidential fund ng limang ahensiya ng gobyerno.

Ito ay ang Office of the Vice President na tinanggalan ng P500 million; Department of Information and Communications Technology, P300 million; Department of Education, P150 million; Department of Agriculture, P50 million; at Department of Foreign Affairs, P50 million.

(Eralyn Prado)