Joshua Yerro nagliyab sa tres, Adamson Falcons umulit sa UST

NAMIYESTA sa tres si Joshua Yerro upang dalhin sa solo fourth place ang Adamson University (AdU) Soaring Falcons matapos ang 61-53 tagumpay kontra Santo Tomas Growling Tigers, sa unang laro, Sabado, sa 86th University Athletics Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nagpakawala ng 4-of-6 sa three-point area ang dating University of Visayas shooter para sa kabuuang 17 puntos, kasama ang apat na assists, tatlong rebounds at isang block upang maging natataning manlalaro na nagtapos ng double digit para sa San Marcelino-based squad tungo sa 5-5 kartada.

Hinahabol ng Adamson na muling makabalik sa Final Four tulad noong isang taon na bahagyang nakakalamang sa Ateneo Blue Eagles, habang naghahabol sa pangatlong De La Salle Green Archers (6-3) na wala ang premyadong playmaker na si Jerom Lastimosa na hindi na makakabalik dulot ng ACL tear.

“We’re pretty much in the hunt just like the other team that you want in the Final Four,” wika ni coach Nash Racela. “Again, there’s expectation and there’s reality. Ang reality is always based on what’s happening. Right now, we’re happy that we’re competing and we have a chance in the Final Four kahit na hindi kami iyung ine-expect na makapasok.”

Sinundan ng Adamson ang 79-76 overtime win nila sa UST sa first round noong Oktubre 4.

Sa pagkakataong ito ay naselyuhan ng Adamson ang panalo na hindi na kinakailangan ng extension kasunod ng tatlong sunod na tres na binitawan nina Matthew Montebon at Didap Hanapi sa mga oras na nagsagawa ng 10-2 run ang UST para ibaba sa 52-50 ang laro sa fourth period mula sa pagtutulungan nina Christian Manaytay, Ivan Lazarte at Ivanne Calum sa nalalabing 6:25 sa laro.

Dahil sa tatlong tres ay muling naiangat ng Adamson ang kalamangan sa 61-50 hanggang sa tapusin ang laro.

