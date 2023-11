NANGAKO si Japanese Prime Minister Fumio Kishida na tutulungan ang Pilipinas na mapalakas ang kakayanang pangseguridad nito.

Sa kanyang talumpati sa joint session ng Kongreso nitong Sabado, sinabi ni Kishida na pumabor din ang gobyerno ng Japan kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para simulan ang pormal na negosasyon para sa Japan-Philippines reciprocal access agreement (RAA).

“Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines’ security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability,” sabi ni Kishida. “Japan intends to further deepen strategic coope­ration with the Philippines in the future.”

Ayon kay Kishida ang huling haligi ng New Free and Open Indo-Pacific (FOIP) at ang pagtiyak ng seguridad at ligtas na paggamit ng dagat at himpapawid.

Sinabi ni Kishida na ang Japan ay nakapagbigay ng 12 barko sa Coast Guard upang mapalakas ang maritime security capability ng bansa.

Isang kompanya rin umano sa Japan ang nagbigay ng warning and control radar sa Philippine Air Force noong nakaraag buwan upang lumakas ang Air Domain Awareness.

“Also yesterday, Japan agreed with the Philippines to provide coastal surveillance radars to the Philippine Navy as the first cooperation project in the world under Japan’s newly established Official Security Assistance (OSA) this year,” dagdag pa ng lider ng Japan.

(Billy Begas)