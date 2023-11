Janice Payoyo at Buhay Prinsesa

Si Janice Payoyo ay ipinanganak sa Metro Manila. Nagtapos siya ng kursong Management Economics sa Ateneo de Manila University.

Noon pa man ay gusto na niyangmaging negosyante at magkaroon ng karerang tumutulong sa kapwa.

Iginugol niya ang unang walong taon ng kanyang karera sa pagbebenta ng insurance at pagbibigay ng payong pinansyal sa kanyang mga kliyente.

Nakita niya ang pangangailangan para sa upliftment dahil sa kanilang mga personal suliranin na dinadala sa pang-araw-araw.

Ito ang naging simulain ng kanyang binuong mas malaking vision sa kalaunan.

Nang nagkaroon ng pagbabago sa plano sa karera, naisip ni Janice na mag-aral ng paggawa ng jewelry. Wala siyang background noon sa art, pero dahil sa grasya ng Panginoon, nakagawa siya ng mga kwintas at purselas na aniyang pwedeng ihain sa mga hari at reyna. Araw-araw noon gumawa ng jewelry si Janice at ito ang nagpasaya sa kanya. Kaya ang naisip niyang pangalan sa negosyo ay Buhay Prinsesa.

Noong panahon na iyon, nasa Estados Unidos ang kanyang ina. Ang daming nabenta niya para sa kanila.

At napa-wow daw mga bumiili! Subalit pagbalik niya sa bansa, hindi na alam ni Janice kung paano ibebenta ang kanyang mga ginawa dahil hindi pa masyadong uso ang pagbebenta noon sa social media. Kaya tinigil niya ang negosyo.

Habang naghihintay ng oportunidad, nakilala ni Janice si Ginoong Nestor Emocling ng Silab Artreach. Natuto siya magpinta at lumalim ang kaalaman sa art. Natuto din siya ng mga bagong kaalaman ng paggawa ng jewelry kaya nakagawa siya ng mga kwintas na gawa sa tela at beads. Tinawag niya itong Textile Jewlery.

Isang taon pa lamang mula nang simulang muli ang negosyo ni Janice ngayon pero napansin na ang kanyang mga disenyo ng mga negosyante, executives at mga myembro ng Toastmasters club. Dalawa na ang kanyang pinapasweldong mananahi at ninanais niyang makatulong sa madami sa pamamagitan ng livelihood programs. Sa hinaharap, nais din niyang bumuo ng samahan para sa mga kababaihan.

Aniya sa Bibliya, naniniwala siya na binibiyan ng Panginoon ng binhi ang mga nagpupunla. Anuman ang ibigay sa atin ng Diyos ay dapat natin paramihin para sa ikalalawak ng kanyang kaharian dito sa mundo.

Pasikatin Natin ang gawang Pinoy na gawa ni Janice Payoyo para marami pang kapwa natin ang mabigyan ng disenteng trabaho.