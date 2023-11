Jake Figueroa, NU pinayuko Ateneo

Mga laro Linggo:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm – UE vs FEU

4:00pm – UP vs DLSU

PINAPAK ng National University (NU) Bulldogs ang Ateneo Blue Eagles, 65-61, upang patigasin ang kapit sa second spot NG UAAP Season 86 men’s basketball tournament na nilaro sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City kagabi.

Samantala, sinandalan ng Adamson University Soaring Falcons ang mainit na opensa ni Joshua Yerro para masolo ang pang-apat na pwesto sa team standings kasunod ng 61-53 tagumpay kontra Santo Tomas Growling Tigers sa unang laro.

Kinapitan ng Bulldogs ang mabalasik na laro ni Jake Figueroa upang tulungan ang Bulldogs na ilista ang 8-2 karta at ipalasap sa Blue Eagles sa kanilang pangatlong sunod na kabiguan.

Itinanghal na Best Player of the Game si Figueroa na nagtala ng 18 points para sa NU habang si Rein Jumamoy ang nanguna sa opensa sa tinikadang 21 puntos.

Hawak ng Ateneo ang 4-6 card.

Makakalaban ng NU ang Far Eastern University Tamaraws sa darating na Miyerkoles sa alas-4 ng hapon sa Smart Araneta Coliseum.

Kumana si Joseph Obasa ng 11 markers para sa Blue Eagles na unang pagkakataon na nakalasap ng tatlong sunod na talo sapol noong Season 76.

Makakatapat ng Adamson sa susunod nilang laro (Miyerkoles) ang De La Salle University Green Archers ng alas-6 ng gabi sa Big Dome. (Elech Dawa)