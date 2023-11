Isa lang ang ‘Da Best’! June Mar Fajardo, Scottie Thompson mag-aagawan sa MVP award

MAKUKUHA kaya ni June Mar Fajardo ang record-extending seventh Most Valuable Player award, o makaka-back-to-back si Scottie Thompson?

Igagawad ang individual awards para sa pinakamaangas ng PBA Season 47 sa opening ng PBA Season 48 ngayong araw sa Leo Awards sa Smart Araneta Coliseum.

Anim na sunod ang tinuhog ni Fajardo mula 2015, natigil lang ang dominasyon ng San Miguel Beer big man nang mabalian ng paa bago ang 2020-21 season.

Pumapangalawa sa pinakamatunog sa highest individual award si Ginebra guard Scottie Thompson, ang reigning MVP.

Sina CJ Perez ng SMB at Christian Standhardinger ng Gins ang dalawa pa sa apat na nangungunang kandidato.

Kinuha sa statistical points, boto ng media na regular na nagkokober ng PBA beat at players votes ang mananalo.

“Sabi ko nga nu’n, I won the MVP because wala si June Mar,” ani Iskati. “When he’s healthy, mahirap humabol sa MVP race because we all know very consistent siya.”

May average statistical points (SPs) si June Mar na 40.2 mula 17.7 points, 13.5 rebounds, 2.9 assists, 1.3 blocks per game. Siya ang Best Player of the Conference at Finals MVP ng Philippine Cup.

Si Thompson ang BPC ng Commissioner’s Cup, Finals MVP ng conference si Standhardinger nang tulungan ng dalawa ang Ginebra kontra guest team Bay Area sa best-of-seven championship series. BPC ng Governors Cup si C-Stan.

Kikilalanin din ang Rookie of the Year, Mythical Teams, Most Improved Player, All-Defensive Team at Sportsmanship awards.

(Vladi Eduarte)