Balak ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na rendahan ang mga free Wi-Fi sa bansa dahil sa ulat na rito nakukuha ang mga personal na impormasyon ng mga Pilipino para magamit sa scam.

Ayon kay Executive Director Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT, dati ay simple lang ang pag-connect sa mga public Wi-Fi pero ngayon ay may ibang site na nanghihingi na ng personal na impormasyon.

“Noon, wala tayong local problem sa public Wi-Fi kasi hindi pa nila nakikita ‘yong volume kumbaga sa Pilipinas na gumagamit ng public Wi-Fi. Ngayon mayroon na tayong mass user, picking apples ka ngayon diyan,” wika ni Ramos sa isang radio interview nitong Sabado.

“Napakasimple lang kasi ng operasyon ng Wi-Fi, para ma-access mo ‘yong libreng Wi-Fi, kailangan mong magrehistro and mapapansin mo, hindi pare-parehas ang pagrerehistro na nangyayari. ‘Yong iba tatanggap ka lang ng message, magla-log in ka lang, yes or no dati, ganon lang ang procedure para maka-connect. Ngayon humihingi ng cellphone number mo, humihingi ng personal information mo, aba’y parang ibang labanan na ito,” paliwanag pa niya.

Aniya, nakikipag-ugnayan na ang DICT sa National Privacy Commission at National Telecommunications Commission kung paano mare-regulate ang mga public Wi-Fi.

“Pinag-uusapan namin in the past few months ni NPC at ni NTC, paano natin ire-regulate itong mga free Wi-Fi?” pagsiwalat ni Ramos.

Ginagawang negosyo na umano ngayon ng mga tiwali ang pagbebenta ng mga impormas­yon dahil nagagamit ito sa online scam.