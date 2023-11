Christian dinepensahan si Anji sa mga bumabalahura sa acting nito

Grabeng pamba-bash ang natatanggap ni Anji Salvacion sa ‘Linlang,’ ha!

Powerhouse ang casting ng nasabing series pero dalawa sa cast members nito ay mga baguhan at isa na nga rito si Anji.

Kahit bago lang sa pag-arte ay matapang na tinanggap ng ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’ Big Winner ang hamon na makipagsabayan sa aktingan sa mga mahuhusay na artista sa ‘Linlang’.

’Yun nga lang ay hindi nagustuhan ng viewers ang kanyang acting performance.

May iba na halos isumpa si Anji dahil panira raw ito sa isang magandang series.

May nagtanong pa kung hindi ba raw nahihiya si Anji sa mga kasamahan niyang artista.

May iba naman na sinabing paborito siya ng management kaya nabibigyan ng proyekto na hindi naman kaya ng dalaga gaya nang isali ito sa production number ng mga champions sa ‘ASAP Natin ’To’ at ang latest nga ay ang isama siya sa ‘Linlang’.

Sa dami ng namba-bash kay Anji ay dumipensa naman ang ‘Linlang’ co-star niya na si Kaila na sana ay maging mas mabait sa pagbibigay ng komento ang mga netizen dahil hindi raw natin alam ang magiging epekto ng mga harsh comments sa dalaga.

May touching message naman para kay Anji ang award-winning actor at bida ng ‘Broken Hearts Trip’ na si Christian Bables.

“Dear Anji Salvacion, I am excited for you to unleash the brilliant actress in you. For as long as you admit there’s a huge room for improvement, okay na ’yun. The rest ingay lang. Please never give up on learning your craft. Meron yan, Anji. I believe in you,” post nito sa X (dating Twitter) app.

Sana hindi magpanaig si Anji sa mga kritisismong natatanggap niya bagkus at mas pakinangin niya pa ang kanyang talento sa pag-arte.

‘Yun lang!