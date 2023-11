Nakapanghihinayang ang pagtutol ng maraming mamamayan ng Bulacan na palayain ang San Jose Del Monte, nang ayawan nila sa isang referendum ang pag-convert ng lungsod bilang component city to highly urbanized city.

“Nabiktima yata ng ‘fake news’ ang mga taga Bulacan, kasi yung transition ng lungsod into a highly urbanized city (HUC) ay magdala sana ng mas marami at mas malaking development projects and opportunities sa buong probinsya,” paniwala ng Pinoy Aksyon, isang think-tank on governance.

Anila, buong Bulacan ang natalo at hindi lang ang San Jose Del Monte.

“Maunlad ang siyudad at para itong anak na magsarili dahil kaya na niyang tumayo sa sariling paa. Ngunit madamot at makasarili ang magulang,” ayon sa grupo.

Bagaman naiintindihan ang motibo ng Provincial Government ng Bulacan na tutulan ang pagiging HUC ng San Jose Del Monte, dahil sa malaking kawalan umano ito sa kanila.

“Masasabing anti development ang naganap sa transition ng isang lungsod into higher classification. Mukhang may bahid ng crab mentality,” sabi ng think-tank.

Ang pagiging highly urbanized city ay nagreresulta ng kawalan ng hurisdiksyon ng provincial government.

“Malaki sana ang pakinabang ng mga taga San Jose Del Monte City kung ito ay naging HUC. Ang mga local ordinances, kasama ang annual budget, hindi na sana dadaan sa Sanguniang Panglalawigan. Mas mabilis at mas malaya ang decision-making ng LGU, which could redound to faster growth and progress ng syudad,” giit pa ng Pinoy Aksyon.

“As a classification, ang pagiging HUC ay pagkilala sa antas ng pag-unlad, usually based on income and population,” dagdag ng think-tank.

Karaniwang nag-aalok ang HUC ng mas mataas na sahod, mas mahusay na koneksyon, mas mahusay na serbisyong panlipunan at imprastraktura.

“Mukhang dahil sa takot na mawalan sila ng powers over a very progressive city, may misinformation and disinformation na nangyari para matakot ang mga Bulaceno,” sabi ng think-tank.

Sa 2022, ang net income ng lungsod ay umabot sa P141 million, halos triple sa minimum income requirement ng batas sa HUC na P50 million. Lagpas na rin ang populasyon ng lungsod sa 600,000, samantalang ang requirement lang ng Local Government Code sa HUCs ay 200,000.