Itinulak ng isang kongresista ang pagtataas ng benefit packag­e na ibinibigay ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) upang mabawasan ang bayarin ng mga miyembro sa ospital.

Hiniling ni AGRI party-list Rep. Wilbert Lee na itaas ng 20% hanggang 30% ang benefit package.

Sinabi ni Lee na bagama’t nakatutuwa na pinakinggan ng PhilHealth ang kanyang apela sa PhilHealth na palawakin ang benepisyong ipinagkaloob nito ay kulang pa rin siya.

“Pero imbes na mga piling sakit lang ang dagdagan ng suporta ng PhilHealth, dapat magkaroon ng pagtaas sa lahat ng sinasagot nitong bayarin sa pagpapaospital ng mga miyembro,” sabi ni Lee.

Kamakailan ay itinaas ng PhilHealth ang benefit package para sa high-risk pneumonia, ischemic at hemorrhagic stroke.

“These increases and expanded health benefits are urgently needed as PhilHealth’s case rates are no longe­r responsive to the hospitalization cost. Napakalaki pa rin ng binabayaran ng mga pasyente sa pagpapa-ospital,” dagdag pa ni Lee.

(Billy Begas)