Mga laro Linggo:

(Rizal Memorial Coliseum)

Classification Round:

11:00am – Ateneo vs. Benilde

(5th to 8th place)

Semifinal Round:

2:00pm — NU vs. Adamson

5:00pm – FEU vs. UST

ISINAGAWA ni middle blocker Bianca Plaza ang isang pwersadong kill sa backrow na sinandigan ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa naging pitpitan na ikaapat na set upang agawin ang ikaapat at huling silya sa semifinals sa pagpapatalsik sa NCAA champion na College of Saint Benilde, 25-15, 25-16, 19-25, at 32-30 sa quarterfinals ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2 nitong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Napunta si Plaza sa likuran matapos ang habulan sa bola sa naging palitan na yugto, kung saan nagawa nito mapalo sa hindi maayos na anggulo ngunit naitawid nito ang bola para sa may twice-to-beat na insentibong Golden Tigresses na nakabawi sa nalasap na kabiguan sa unang laro at okupahan ang ikaapat na silya sa Final Four.

Ikinagulat naman ng Lady Blazers ang palo ni Plaza sa off play na sitwasyon na kung saan hindi nito natanggap ng maayos ang bola kahit pa nagawa ang three touches at nalaglag sa kanilang mismong playing area at nagpalasap sa ikawala nitong sunod na kabiguan na makamit ang titulo ng torneo.

“We’re a young team against a veteran CSB squad na two-time NCAA champion. Nakita n’yo kung gaano ka-solid iyung team, ayaw talaga bumitaw. Nanalo kami sa disgrasya. Nadisgrasya namin sila sa huling palo kasi lahat ng set-up at attacks at combination play namin, nakapag-aadjust sila,” sey ni UST coach Emilio “Kungfu: Reyes.

“Credit to Benilde. ‘Yug nga, we’re a young team and nahatak kami nang natahak going into the semis. Malaking bagay sa amin ito lalo twice-to-beat kami, tapos twice beaten. ‘Yun sana ang branding namin,” sabi pa ni Reyes.

Giniyahan naman muli ni Ma. Cassandra Carballo ang Golden Tigresses na pagtatala ng mahirap isagawa na kabuuang 35 excellent sets na dinagdagan nito ng 2 puntos upang itulak ang koponan sa pakikipagharap sa isang silya sa kampeonato kontra sa Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ngayong Linggo ng hapon.

Dahil sa pag-set ni Carballo ay umiskor si Regina Gace Jurado ng 17 puntos mula sa 15 attacks, 1 block at 1 ace, si Jonna Perdido ay may 16 puntos mula sa 15 kills at 1 block habang si Angeline Poyos ay may 15 puntos mula sa 13 spikes at isang serice ace.

Nag-ambag din si Mary Banagua ng 9 puntos.

(Lito Oredo)