Atasha naiyak sa ‘E.A.T.’

Hindi napigilan ni Atasha Muhlach ang lumuha ng bonggang-bongga dahil sa kagalakan nang mag-celebrate siya ng birthday sa ‘E.A.T.’ nitong Sabado.

First live TV birthday celebration ito ng dalaga.

Full support ang Legit Dabarkads sa twin sister ni Andres Muhlach, ha. Grabe ‘yung pa-birthday nila sa pinakabagong Dabarkad.

Na-surprise rin at muling naluha si Tash sa video greetings ng mga kaibigan at kaklase niya from United Kingdom.

Siyempre, bumati rin sa kanya ang kakambal na si Andres at ang magulang nila na sina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez.

Super proud ang mag-asawa sa narating ng dalagang anak.

Bago kasi ito sumabak sa pagho-host sa noontime show ng TV5 ay nagtapos muna ito ng degree sa Business with honors sa prestihiyosong Nottingham Trent University in UK.

Thankful sina Aga at Charlene sa ginagawang pag-aalaga kay Tash nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon, pati ng buong Legit Dabarkads. Inisa-isa talaga ni Aga ang pangalan ng lahat ng hosts ng ‘E.A.T.’ para pasalamatan ang mga ito.

Biniro pa ni Aga si Ryzza Mae Dizon at tinawag na Ryzza Muhlach. Crush kasi nito ang twin brother ni Atasha.

Happy 22nd birthday Atasha and Andres!

(Ogie Narvaez Rodriguez)