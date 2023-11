Magkakaroon ng balasahan sa management ng Department of Agriculture (DA) matapos na mahirang na kalihim si Francisco Tiu Laurel Jr., ayon kay spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa.

Sa isang forum nitong Sabado, sinabi ni De Mesa na nais ni Secretary Laurel na mabalasa ang mga opisyal para sa improvement ng management at operasyon ng kagawaran.

Nais umano ng bagong kalihim na mas malakas at matatag ang sektor ng agrikultura.

Binanggit pa ni De Mesa na kahit noong miyembro pa lamang ng Private Sector Advisory Council si Secretary Laurel, madalas na ang kanilang pagpupulong sa Malacañang.

Noong Biyernes lamang inianunsyo ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pagtalaga kay Laurel bilang kalihim ng DA kung saan ang pangunahing marching order nito ay kontrolin ang pagsirit ng presyo ng mga produktong agrikultura.

“Well, the obvious one is trying to gain control of the prices of all the agricultural commodities that are goin­g up at tinatamaan tayo ng ‘yon na nga, ‘yong napag-usapan ko, climate change, alam ninyo na lahat ‘yong swine flu, alam ninyo na lahat ‘yong avian flu na tumatama sa atin,” paliwanag pa ng Pangulo.

Nangako naman si Laurel na ipagpapatuloy niya ang mga hangarin at programa ni Pangulong Marcos sa sektor ng agrikultura.

Noong nakaraang buwan pa iniulat ng Bilyonaryo.com na si Laurel, presidente ng Frabelle Fishing Corporation, ang napipisil ni Marcos na umupong kalihim ng DA.

Isa siya sa matalik na kaibigan ni Marcos at naging top donor (P30 million) noong 2022 presidential elections. Nauna rito ay nagsilbi rin si Laurel bilang miyembro ng Private Sector Advisory Council (PSAC) ni Marcos, isang grupo na pinamumunuan ni business tycoon Sabin Aboitiz.