Siyam katao ang nasawi matapos magpasabog ang Ukraine sa Kherson Region.

Ayon sa Moscow-installed occupational authorities, nangyari ang pag-atake habang nagsasagawa ng counteroffensive ang Kyuv para mabawi ang teritoryo mula sa pwersa ng Moscow.

“Nine dead people were pulled out from under the rubble,” ayon kay Russian-installed head Vladimir Saldo.

Matatandaang binawi ng Ukraine ang Kherson mula sa Russia noong nakaraang taon, gayunpaman ay kontrolado pa rin ng Moscow ang mayorya ng rehiyon.

(Natalia Antonio)