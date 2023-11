6 tigasing kabayo haharurot sa Special Invitational Race II

MAGTATAGISAN ng bilis sina My Prancealot at Magtotobetsky sa magaganap na Special Invitational Race II na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Posibleng markahan ng mga karerista sina My Prancealot at Magtotobetsky sa nassbing 1,600-meter race na lalahukan pa ng apat iba pang tigasing kabayo.

May garantisadong premyo na P300,000 na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalaban nina My Prancealot at Magtotobetsky ay sina Daily Burn, Treasure Hunting, Bombay Nights at Gomper Girl.

Rerendahan ni jockey JR De Ocampo si My Prancealot, habang si veteran jockey Jeffrey Bacaycay ang sasakay kay Magtotobetsky.

Kukubrahin ng owner ng mananalong kabayo ang P180,000, mapupunta sa second placer ang P67,5000 habang P37,500 at P15,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

May P4,000 breeder’s prize naman para sa winning local horse lamang.

(Elech Dawa)