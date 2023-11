BINATIKOS ng World Health Organization (WHO) ang sapilitang paglikas sa mga pasyente sa mga ospital sa Gaza Strip dahil sa labanan ng Israel Defense Forces at militanteng Hamas.

Ayon kay WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, lalong ikapapahamak ng mga pasyente ang nasabing hakbang partikular ang mga nasa intensive care unit, mga buntis at iba pang may mga sakit na hindi gaanong makagalaw.

Nabatid na may 23 ospital sa Gaza City ang inatasan ng Israel Defense Forces na ilikas ang mga pasyente para hindi na sila madamay sa nasabing kaguluhan.

Nauna nang kinondena ng WHO at marami pang bansa ng missile attack sa Al Ahli Arab Hospital sa Gaza na ikinasawi ng halos 500 katao.

Sinabi ni European Council President Charles Michel na labag sa mga international law ang mga pag-atake.