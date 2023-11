Standings W L

UP 8 1

NU 7 2

La Salle 6 3

Adamson 4 5

Ateneo 4 5

FEU 3 6

UE 3 6

UST 1 8

Mga laro Sabado:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm — AdU vs UST

4:00pm — NU vs Ateneo

IAAHON ni Filipino-Australian Mason Amos ang Ateneo Blue Eagles sa pagkakalubog sa two-game losing skid upang manatiling buhay ang tsansang makapasok sa Final Four.

Muli nilang haharapin ang mabagsik na National University (NU) Bulldogs sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament second round elimination ngayong Sabado sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tatangkaing makabawi ng Blue Eagles sa opening day na pagkatalo sa 64-77 kontra NU na tinapos ang 10-taong opening game na panalo.

Nalasap din ng Ateneo ang 59-62 pagkabigo sa Far Eastern University Tamaraws mula sa buzzer-beater shot ni L-Jay Gonzales nitong Oktubre 29, at kontra University of the Philippines Fighting Maroons 60-65, kamakailan.

Sa huling dalawang laro ay tumapos ng double digits si Amos, subalit hindi sapat upang matulungan ang Ateneo na makuha ang mga panalo.

Susubukan ng Ateneo iwasang malubog sa ikatlong sunod na pagkabigo sa pakikipagsagupa sa NU sa alas-4 ng hapon.

Unang masasaksihan ang katablahan nito sa 4-5 na Adamson University Soaring Falcons na tatangkiang umulit laban sa kulelat na Santo Tomas Growling Tigers sa alas-2.

“I think the biggest weakness of our team is that they still don’t have playing chemistry. Playing chemistry is not just like ‘we like to play together’. It’s having a collective understanding of where your efficiencies are,” pahayag ni head coach Tab Baldwin.

(Gerard Arce)