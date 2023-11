Todo na ‘to! Gayle Pascual, Fiona Getigan aakbayan Benilde sa do-or-die

Mga laro Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

11:00am — CSB vs UST (do-or-die QF)

2:00pm – UE vs AU (classification 5th-8th)

INAASAHANG pamumunuan muli nina setter Fiona Getigan at wing spiker Gayle Pascual ang two-time NCAA champion na College of Saint Benilde pagsagupa sa University of Santo Tomas (UST) sa tampok na laro sa quarterfinals ng Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Season 2, Sabado, sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila.

Ganap na alas-11 ng umaga ang do-or-die quarterfinal sa pagitan ng Lady Blazers at Golden Tigresses bago sundan ng paghaharap ng University of the East (UE) Lady Warriors at Arellano University sa isa pang matira-matibay na salpukan sa classification match para sa ikalima hanggang ikawalong pwesto.

Huling giniyahan ni Getigan ang kasalukuyang NCAA champions na Saint Benilde sa pagbalikwas sa UST matapos na maiwanan sa laban bago itinala ang 25-22, 23-25, 18-25, 25-23, 15-11 upset para itulak ang isang rubbermatch ngayong Sabado.

Gayunman, inaasahang magpupursige din ang Golden Tigresses na sasandigan sina Angeline Poyos, Regina Grace Jurado, Cassie Carballo at Xyza Gula na pakay maisampa muli ang UST sa huling apat na koponan para sa inaasam nitong kampeonato sa dalawang taon na torneo.

Isinagawa ni Getigan ang pagbibigay ng 9 excellent sets at 4 digs para iahon sa twice-to-win disadvantage ang third seed na Lady Blazers upang makamit ang pagkakataon na maagaw ang huling silya sa semifinals.

Aasahan din ng St. Benilde sina Gayle Pascual at Zamantha Nolasco, na may 16 at 13 puntos sa pagbalikwas ng two-time reigning NCAA queens.

Sasandigan din ng Lady Blazers si Wielyn Estoque na nagtala 18 puntos kabilang ang magkasunod na spike upang tapusin ang Golden Tigresses.

Naghihintay naman ang Far Eastern U Lady Tamaraws, na mablisin na binigo ang Ateneo Blue Eagles, 25-19, 25-18, 25-18, sa knockout semifinal match sa magwawagi sa pagitan ng Lady Blazers at Golden Tigresses.

(Lito Oredo)