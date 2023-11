Titser binistay sa harap ng bahay

BUMULAGTA ang isang Islamic Studies and Arabic Language (ISAL) teacher matapos itong pagbabarilin ng hindi pa kilalang salarin sa harapan ng kanilang bahay noong Miyerkoles nang gabi sa bayan ng Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang biktimang si Ustadz Hassan Musa, ISAL teacher ng Duaminanga Elementary School at residente sa Barangay Duaminanga sa

nasabing bayan.

Sa ulat ng pulisya, nangyari ang krimen sa harap ng bahay ng biktima bandang alas-nuwebe nang gabi.

Kasalukuyan umanong sinasalansan ng biktima ang mga panggatong na kahoy na gagamitin nito sa kanyang negosyong kakanin nang dumating ang suspek at agad itong niratrat.

Nang masigurong wala ng buhay ang biktima, tumakas na ang suspek.

Hindi naman tinukoy ng pulisya kung may kasama ang suspek at ano ang ginamit nitong getaway vehicle.

Samantala, ikinabigla ng pamilya ng biktima ang sinapit nito dahil kilala ito sa kanilang lugar na tahimik at walang kaaway.

Patuloy ang imbestigasyon sa krimen para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan sa mga suspek.

(Edwin Balasa)