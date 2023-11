Maaaring lumabas sa susunod na linggo ang desisyon sa petisyon na ipagbawal ang service provider na Smartmatic sa proseso ng bidding para sa susunod na halalan sa bansa, ayon kay Commission on Elections (Comelec) Chairman George Erwin Garcia.

Sa Miyerkoles umano posibleng ilatag na ang draft resolution kaugnay sa isinampang petisyon kontra Smartmatic para sa desisyon ng Comelec en banc.

Matatandaang binuksan na ng Comelec ang bidding para sa mahigit P18 bilyong kontrata sa bagong automated election system na gagamitin sa 2025 midterm elections.

Naghain naman ng petisyon kontra Smartmatic sina dating Department of Information and Communications Technology (DICT) chief Eliseo Mijares Rio Jr., Augusto Cadelina Lagman, Franklin Fayloga Ysaac, at Leonardo Olivera Odono noong Hunyo 15.

Nauna nang sinabi ng Smartmatic na ang mga alegasyon ay hindi lamang mali kundi mga walang basehang espekulasyon na may layuning siraan ang kanilang kompanya.

“We confidently stand by the demonstrable 100% accuracy of the results of the 2022 elections in the same way that we remain very confident in the untarnished reliability and integrity of our products and solutions,” sabi ng Smartmatic sa isang pahayag.

Ipinahayag naman ng Comelec chief na gusto nilang madesisyunan ang usapin sa diskuwalipikasyon ng Smartmatic bago simulan ang pagbubukas ng bidding.(Mina Navarro)