Senglot na sikyo nang-hostage ng mag-iina

SWAK sa kulungan ang isang security guard nang manghostage ito ng mag-iina matapos makipag-inuman at malasing sa Port Area, Maynila noong Huwebes.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o Anti-Child Abuse Law, slight illegal detention at illegal possession of deadly weapon ang suspek na si Justine Sagun, 33-anyos at residente sa Sitio Tuklas, Barangay Cupang, Muntinlupa City.

Ayon kay Police Lt. Col. Emmanuel Gomez, station commander ng Manila Police District (MPD)-Police Station 13, nangyari ang insidente sa Block 1, Subai St., Barangay 649, Baseco Compound bandang alas-10:30 nang umaga.

Dumayo umano sa lugar ang suspek at nakipag-inuman at nang mala­sing ay pumasok sa bahay ng biktimang si Jenelyn Abogatal, 31-an­yos at saka ito hinostage kasama ang tatlo nitong anak na edad 1, 3 at 5.

Sinikap namang pa­kalmahin ng mga tauhan ng PS-13 ang suspek at saka nila ito dinamba nang makakuha ng pagkakataon.

Nakumpiska sa suspek ang isang itim na tactical folded knife na may habang 10 pulgada.

Tumagal lamang ng ilang minuto ang natu­rang hostage taking incident

Laking pasasa­lamat naman ni Jenelyn at walang nasaktan sa kanilang mag-iina dahil sa maagap na pagresponde ng mga pulis.

(Juliet de Loza)