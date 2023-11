Samar inuga ng magnitude 4.2 na aftershock

NIYANIG ng magnitude 4.2 na lindol ang bayan ng Hernani sa Eastern Samar kahapon nang umaga kasunod ng naranasang magnitude 5.7 na pag-uga sa lalawigan noong Huwebes.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang pagyanig ganap na alas-11:26 nang umaga at tectonic o paggalaw ng mga plato ng lupa sa ilalim ang dahilan.

Naitala ang episentro nito sa la­yong 56 kilometro sa hilangang-silangan ng Hernani mula sa lalim na isang kilometro.

Sinabi ng ahensiya na posibleng isa lang ito sa mga aftershock sa lindol na naranasan noong Huwebes

Wala namang inaasahang pinsala sa nasabing pagyanig.

Kahapon, ibinaba sa 5.6 magnitude ang lindol noong Huwebes na naramdaman sa parehong lugar. ­

(Natalia Antronio)