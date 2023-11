Robi nagparamdam ‘It’s Your Lucky Day’ nangangamoy pagbabalik

Ang daming nabuhayan sa post ni Robi Domingo ng photo nila ng mga host ng ‘It’s Your Lucky Day’, ha!

Out of the blue nga ay nag-post siya ng photo na kasama sina Luis Manzano (plus misis na si Jessy Mendiola), Melai Cantiveros, Jennica Garcia, Kyle Echarri, Francine Diaz, Seth Fedelin, Tetay, Petite.

“Malay niyo suwertehin din tayo!” sabi ni Robi sa photo na kuha nga sa loob mismo ng studio nila.

At ‘yun nga, nabuhay ulit ang pag-asa, ilusyon ng mga netizen, na magtutuloy-tuloy ang show na `yon.

Sabi nga nila, “Isigaw natin sa universe,” para raw marinig ng mga bossing ng ABS-CBN, at ituloy-tuloy ang show.

Para nga sa mga fan, iba rin kasi ang energy ng show na ito, at iba rin ang hatak sa mga faney.

Miss na miss na nga raw nila ang ‘It’s Your Lucky Day’ at sigaw nila na mapanood sana muli ang FranSeth.

Kaya ang dami-raming nag-comment na, “Manifesting na magpatuloy kayo, dahil deserve niyo `yon.”

At siyempre, miss din nila ang tandem nina Kyle at Andrea Brillantes, ha!

At gumana nga ang matataba nilang utak na parang may naamoy silang pagbabalik na magaganap, at ngayon pa lang ay nai-excite na sila.

Kapag nangyari nga kasi, maraming tao ang magkakaroon ng trabaho, at magiging masaya ngayong Pasko.

Anyway, ang Diyos pa rin siyempre ang masusunod, na kung biglang-bigla ay ilagay niya sa utak at puso ng mga bossing ng Kapamilya channel, na sige nga, ituloy na natin ang show na ito, na marami ang masaya, at hindi nabuhay sa inggit at panlalait. (Dondon Sermino)