Rabiya labas pusod kahit sobrang lamig sa Sagada

Ayaw paawat ni Rabiya Mateo na ipangalandakan ang kanyang magandang hubog kaya naman mukhang tiis-lamig siya sa Sagada, Mt. Province.

Kung ang karamihan sa mga umaakyat sa isa sa pinakamataas na municipality sa northern part ng Luzon ay naka-sweatshirt, jacket o knitted winter clothes, lantad naman ang balikat at tiyan ni Rabiya sa kanyang suot sa lugar na ‘yon.

Masisilip ito sa Instagram wall ng dating Miss Universe Philippines, kung saan naka-spandex pants at sports top bra lang siya habang nakatanaw sa bundok kung saan nakapuwesto ang isa sa tinaguriang wonders of the world na hanging coffin.

Walang anumang nakapulupot na jacket sa beywang ni Rabiya para masabing handa ang Kapuso star na matakpan ang kanyang katawan kontra sa lamig.

Pero sa post ng selfie photo nila ng boyfriend na sinJeric Gonzales, naka-black long sleeves na si Rabiya. Ibig sabihin, sinadyang hubarin ng actress-TV host ang suot para makapagpa-andar ng kanyang sexy figure.

Siyempre, pabida rin si Rabiya sa dyowang aktor na siyang kumukuha ng larawan.

Siguradong nanlalaki ang mga mata at napapatakam si Jeric sa alindog ng kasintahan.

Wala namang bumaril ng pabibo ni Rabiya. Lahat ng mga comment ay nagku-compliment sa kagandahan niya, ha! (Rey Pumaloy)