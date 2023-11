ILANG paaralan sa India ang ipinasara ng dalawang araw dahil sa pa­nganib sa kalusugan ng mga mag-aaral bunsod ng maruming hangin na dulot ng lumalalang polusyon.

Sa ulat, pumasok na sa ‘severe’ category ang air quality index (AQI) sa maraming lugar sa bansa dahil sa epekto ng dumi sa mga construction site, usok ng mga sasakyan, maru­ming usok mula sa ibang bansa na

napadpad at nagpalala pa sa kalidad ng hangin sa India.

Noong Biyernes, maraming residente ang dumaing ng pangangati ng mata at lalamunan habang patuloy ang pamumuo ng makapal at maitim na usok sa paligid ng 480 monitoring station sa bansa.

“Unfavourable meteorological conditions, sudden increase in the farm fire incidents and north-westerly winds moving the pollutants to Delhi are the major causes for sudden spike in AQI,” ayon pa sa Commission

for Air Quality Management ng India.

Dahil dito, iniutos ng mga awtoridad na ikandado muna ang mga paaralan sa elementarya habang suspendido ang mga gawain sa mga construction project sa maraming lugar sa bansa.