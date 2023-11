Dumating na nitong Biyernes (Nobyembre 3) ang mga labi ng isa sa apat na overseas Filipino worker (OFW) na nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong Oktubre.

Isinakay ang mga labi ng caregiver na si Angelyn Aguirre sa isang flight ng Etihad Airways na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport dakog alas-3:15 ng hapon.

Sinalubong ng kanyang pamilya ang mga labi ni Aguirre kasama ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA).

Sinabi ni OWWA Administrator Arnell Ignacio na bibigyan ng special welcome ang mga labi ng biktima kapag naiuwi na ito sa Pangasinan.

Aniya, OWWA ang nagpaayos sa burol ni Aguirre para hindi na ito maging alalahanin ng kanyang pamilya.

Sinabi naman ni DMW Officer-in-Charge Hans Leo Cacdac na bukod sa burial at financial assistance sa mga naulila ni Aguirre, nilalakad nila sa Department of Labor and Employment ang kahilingan na mabigyan ng trabaho ang tatlong kapatid ng nasawing caregiver. (Betchai Julian)