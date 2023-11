Interesadong magpasok ng P20.6 bilyong puhunan ang mga negosyanteng Taiwanese sa Pilipinas matapos ang limang araw na pagbisita ng mga opisyal ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA) sa Taiwan.

Ayon sa PEZA, isang consortium ng mga Japanese at Taiwanese company ang mamumuhunan ng P11.36 bilyon para magtayo ng compostable packaging manufacturing sa bansa at may isa pang kompanya na P7.95 bilyon ang ipupuhunan sa Pilipinas para sa isang waste-to-energy na planta.

Dagdag ng PEZA, isang Taiwanese electronic manufacturing services provider ang interesadong mag-invest ng P681.85 milyon para palawakin ang kanilang negosyo.

May isa pang Taiwanese metal stamping company na plano rin umano mag-invest ng P171 milyon matapos irekomenda ng kliyente nito na PEZA locator ang Pilipinas.

May 154 na mga kinatawan ng malalaking Taiwanese company ang dumalo umano sa investment forum ng PEZA sa Taiwan. Binida umano ng mga nagsalita sa forum ang kagandahan ng pagnenegosyo sa bansa tulad sa sektor ng public

at commercial transportation, infrastructure, power storage at power grid, telecoms, at iba pa. (Eileen Mencias)