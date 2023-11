Hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang fishing tycoon na si Francisco Tiu Laurel Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture (DA).

Inanunsiyo ng Pangulo sa isang press conference nitong Biyernes ng umaga (Nobyembre 3) ang appointment ni Laurel matapos ang opisyal na panunumpa nito sa kanya na ginanap sa Malacañang.

Sinabi ng Pangulo na pinili niya si Laurel bilang DA chief dahil naiintindihan nito ang mga hamon at problemang kinakaharap sa larangan ng agrikultura.

Tiwala si Pangulong Marcos na naiintindihan ni Laurel ang sitwasyon at kung ano ang mga dapat gawin para mabigyan ng kalutasan ang mga problema sa agrikultura.

“And this is because it is time that we have found somebody who understand very well the problems that agriculture is facing. The reason for the timing is that now we are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done, what are the problems,” pahayag ng ng Pangulo.

Hindi lamang aniya sa industriya ng pangingisda mahusay ang bagong kalihim dahil malawak din ang kaalaman nito sa iba pang panig ng agrikultura kaya nauunawaan niya hindi lamang ang problema kundi pati ang solusyon.

Bukod dito, sinabi ng Pangulo na kilala rin ni Laurel ang mga eksperto at mga propesyonal sa agrikultura kaya madaling lapitan at hingan ng tulong para sa mga problema sa naturang sektor.

“Malaki ang trabahong ibinigay natin sa bagong kalihim at handa kaming lahat, hindi lamang sa pamahalaan kung hindi pati na sa private sector na siya’y tulungan. Malakas ang loob ko na na mai-appoint siya kasi kilala ko ang pagkatao niya. Alam ko na napakasipag nito unang-una, pangalawa nauunawaan niyang mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas kaya’t inaasahan nati na he will do a very good job,” dagdag ng Pangulo.

Pinatutukan ni Pangulong Marcos kay Laurel na kontrolin ang presyo ng mga produktong agrikultura upang hindi mahirapan ang mamamayan partikular ang mataas na presyo ng bigas, asukal, sibuyas at iba pa.

Samantala, inilatag naman ni Laurel ang kanyang mga plano para matiyak na tumaas ang ani ng mga magsasaka at magkaroon ng sapat ng pagkain sa hapag ng bawat Pilipino.

“Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguruhing ito ay makakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ng ating mga kababayan sa tamang halaga,” ani Laurel.

Hiniling ng bagong kalihim ang tulong ng bawat isa upang magtagumpay ang adhikain para sa mas maunlad at masaganang agrikultura.

Si Laurel ay pangulo ng Frabelle Fishing Corporation; chairman at president ng Agusan Power Corporation; kasalukuyang honorary consul ng Consulate of the Federated States of Micronesia in the Philippines; chairman ng World Tuna Purse Seine Organization; at humahawak ng iba’t ibang posisyon sa maraming kompanya sa bansa tulad ng Westpac Meat Processing Corporation, Diamond Export Corporation, Bacoor Seafront Development Corporation, at Bukidnon Hydro Energy Corporation.

(Aileen Taliping/Prince Golez/Natalia Antonio)