Payag naman kaya ang dalawa? Kathryn, Nadine gustong pagsamahin ni Direk Joel

Sa YouTube vlog ng kaibigang Ogie Diaz kung saan dinalaw nito si Direk Joel Lamangan sa set ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ay naitanong ng una sa huli kung sino pa ang gusto nitong i-direk.

Sina Kathryn Bernardo at Nadine Lustre ang ang sagot ng batikang direktor at ngayon ay mas kilala bilang mataray na si Roda sa hit serye ni Coco Martin.

Tsika pa ng award-winning director, hanga raw siya sa husay sa pag arte ng dalawang batang aktres.

Naidirek na niya kasi ang sinasabing last four movie queens ng Philippine cinema na sina Nora Aunor, Vilma Santos, Sharon Cuneta, at Maricel Soriano, maging si Judy Ann Santos ay ilang beses na rin niyang nakatrabaho.

Makukumpleto lang daw ang pagiging direktor niya pag-na-handle na niya sina Kathryn at Nadine.

Pero ang totoo ay naidirek na ni Direk Joel ang Asia’s Phenomenal Superstar.

Nakalimutan siguro ni Direk na ang girlfriend ni Daniel Padilla ang gumanap na batang Maricel Soriano na bida sa teleseryeng ‘Vietnam Rose’ na umere sa ABS-CBN mula September 2005 hanggang February 2006. Siyam na taong gulang lang si Kathryn noon.

Very memorable nga kay Kathryn ang seryeng iyon. Lalo ‘yung eksenang kailangang tumakbo nang tumakbo ng batang Kathryn para maligtas ang sarili sa giyera.

Umiiyak si Kathryn habang tumatakbo sa putikan, nagbabarilan ang mga tao sa eksena at maraming sumasabog na dapat niyang iwasan.

Actually, mapapanood sa YouTube ang nasabing eksena ni Kath na idinirek ni Joel.

Sana nga magkaroon ng chance na muling magkasama sa isang project sina Kath at Direk Joel para mas bongga. At sana movie na with Kathryn and Nadine ang gawin ni Joel.