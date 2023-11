Paulo Bersamina ni-recharge utak bago makipagpigaan sa round 6

TIYAK na ginamit ni IM Paulo Bersamina ang isang araw na pahinga para paghandaan ang paghaharap nila ni FM Mark Jay Bacojo sa round 6 ng 3rd AQ-Prime FIDE Standard Chess Tournament sa Ayala Malls sa Manila Bay.

Magkasalo sa tuktok sina Olympiad veteran Bersamina at Bacojo tangan ang tig-13 puntos sa event na ipinatutupad ang nine rounds Swiss System.

Nahabol sa top spot si Bersamina matapos makipaghatian ng puntos kay IM Ronald Bancod sa round 5 dahil nagwagi naman si Bacojo kay IM Daniel Quizon.

Ang iskoring system na ginagamit ay tatlong ss panalo, isang puntos sa tabla habang zero sa talo, magkasalo sa no. 3 sina FM Noel Dela Cruz, IM Barlo Nadera at Sherwin Tiu na may tig-12 puntos.

(Elech Dawa)