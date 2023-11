Pagpapahalaga sa mga Yumao

Ngayong Pista ng Lahat ng mga Banal, binibiygang pugay din sa ating bansa ang mga mahal nating pumanaw. Dahil itinuturing ng Simbahan na kabilang na sa mga pinagpala ang ating mga yumaong mahal, isinasama na sila sa selebrasyon ng paggunita sa mga santo.

Ang paniwala sa mga kaluluwa ay kasing tanda na marahil ng kasaysayan ngunit ang natatanging pagpapahalaga sa pananatili nila sa buhay na hanggan dahil sa kaligtasang handog ni HesuKristo ay orihinal sa Iglesya Katolika.

Normal sa atin ang katakutan ang kamatayan kaya’t ito’y iniiwasan ng lahat. Iniiwasan natin ang anumang uri ng pamamaalam o paglisan. Gayunpaman, para sa mga Kristiano ito ay hindi katapusan ng lahat kundi simula lamang ng walang-hanggan.

Turo ng Simbahan, nilikha ng Panginoon ang tao bilang mga imortal na nilalang. Hindi tinatapos ng kamatayan ang buhay, hindi ito ang hantungan natin. Sa katunayan, ang Muling Pagkabuhay ni Hesus ang garantiya sa katotohanan ng ’walang hanggan’ sa langit nating tahanan.

Sa dakilang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, nagkakaroon tayo ng pag-asa at lakas na harapin lahat ng pagsubok, sa katiyakang dulot ng walang-hanggang habag ng Poon. Patuloy tayong pinapangindapan ng Diyos sa kasalaulukuyan sa pamammagitan ng mga pinadiraaanang mga pagsubok at problema.

Ayon sa Konsilyo ng Trento, totoong may Purgatoryo o lugar ng paglilinis sa kabilang buhay. Giit ng Simbahan, maaari tayong makatulong sa pagpapaikli ng pagdurusa ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga panalangin at sakrispisyo para sa mga kaluluwa.

Tuwing ‘Todos los Santos’ binibigayn natin lahat ng pumanaw lalo na nitong mga nakaraang taon ng pandemya kung kailan ang mga Sakramento ay naging mahirap para sa ng mga lubos nangailangan ng basbas ng pari. Dahil sa trahedya namulat tayo sa reyalidad ng ikli buhay.

Sa gitna ng krisis namulat tayong ituon ang atensiyon sa Ama na tangi nating takbuhan at maasahan sa panahon ng higit na panganib at pangangailangan. Nawa ang ala-ala ng ating mga mahal na yumak ay magpanibago ng pananaw antin sa Buhay at mas palalimin ang ating pananampalataya kumbinsido na hindi tinatapos ng kamatayan ang ating uganayan at pagmamahalan.

Tunay na ang pag-ibig ay nagpapatuloy para sa ating mga yumaong mahal. Alam natin na darating ang ating ating pamamaalam sa mundo at muling pasasama-sama sa kabilang buhay- na tayo din ay mangangailang ng tulong at panalangin ng mga naiwang pamilya at kaibign pagdating ng araw.

Nawa patuloy tayong maging bukas-bukas sa pagtulong sa mga kakiilala, kaibigan at mga pamilyang nauna na- kumbibnsido na ano man ang ating maihahandog para sa kanilang kabutihang espritwal ay babalik at babalik sa atin bilang gantimpala pagdating ng aras dahil sa ating pagmamahal at malasakit natin sa isa’t isa.

Kapayapaan kailanman nawa ay igawag ng Maykapal sa ating mga yumaong mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.