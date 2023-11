Mukhang may gustong patunayan! Rookie Victor Wembanyama dinalawahan si KD, Phoenix

UMISKOR si French phenom Victor Wembanyama ng career-high 38 points upang akbayan ang San Antonio Spurs sa 132-121 panalo kontra Phoenix Suns sa 2023-2024 NBA regular season game Huwebes (Biyernes sa Pilipinas).

Dinomina ni overall first pick Wembanyama ang opensa para sa Spurs upang ilista ang 3-2 karta at pumuwesto sa no. 8 sa Western Conference.

Dahil sa mainit na laro, inilista ni rookie Wembanyama ang kanyang career-high matapos ang limang laro nito sa NBA.

Bumakas si Zach Collins ng 19 points, walong rebounds at apat na assists habang 17 ang tinikada ni Devin Vassell para sa Spurs.

Binura ng Suns ang 27-point deficit,matapos itabla ang iskor sa 116-all, may 4:21 pa sa orasan.

Subalit naging matatag ang Spurs sa endgame dahil sa matikas na laro ni Wembanyama.

Pangalawang beses nang tinalo ng Spurs ang Suns sa loob ng tatlong araw sa Phoenix mismo, una ay ang 115-114 panalo nitong Martes.

Nag-ambag sa opensa para sa San Antonio si Jeremy Sochan na may 14 puntos, siyam na assists at limang rebounds.

Kumana si Kevin Durant ng 28 markers para sa Phoenix na nalasap ang pangatlong talo sa limang laro.

(Elech Dawa)