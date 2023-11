Hinimok ng lider ng minority bloc sa Kamara de Representantes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga na rin ng bagong kalihim ng Department of Migrant Workers (DMW).

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan, maganda ang ginawa ng Pangulo na bitawan na ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture upang mas nakapokus sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo.

“We would also urge the President to name a new migrant workers secretary right away, considering that the ongoing war between Israel and Hamas might escalate and put more Filipino workers in harm’s way,” sabi ni Libanan.

Nabakante ang puwesto ng kalihim ng DMW ng pumanaw si Susan “Toots”’ Ople noong Agosto 22, 2023.

Pinamumunuan ngayon ni Hans Leo Cacdac ang DMW bilang officer-in-charge. (Billy Begas)