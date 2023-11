Lovi malabo pang magbuntis

Isa si Lovi Poe sa mga celebrity na imbes na maki-join sa mga Halloween event ay nagdesisyong magbakasyon at magpasabog ng kaseksihan sa beach.

Although nagkaroon si Lovi ng pictorial/video shoot para sa ‘Opulence’ Halloween Ball ay aware si Raymond Gutierrez na hindi makakapunta sa kanilang event ang Kapamilya Supreme Actress.

At sa pagbalandra nga ni Lovi ng kanyang kaseksihan sa social media ay tinanong kami ng isang kakilala kung handa na ba si Lovi na magbuntis dahil misis na nga siya ni Monty Blencowe?

Ang alam namin, sa ngayon ay malabo pang magbuntis si Lovi dahil marami pa siyang mga proyektong gagawin.

Bukod nga sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ nila ni Coco Martin ay may dalawang pelikula rin si Lovi na gagawin.

Busy rin si Lovi sa ilang endorsements katulad ng Imono Jewelry na plano pa nga niyang makipag-collab sa owner na si Goldy Hing at mag-design ng sarili niyang jewelry line para sa nasabing brand.

Anyway, komento pa ng kausap namin, “Ang ganda ni Lovi at guwapo si Monty. For sure ang gaganda ng mga magiging anak nila, ha!”

‘Yun na!