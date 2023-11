Pinayagan ng Israel na makatawid sa Rafah Crossing ang mga Pilipinong nasa Gaza Strip para makapunta sa Egypt, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sabi ng Pangulo, nakausap na ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Fluss ang foreign minister ng kanilang pamahalaan gayundin si Philippine Ambassador Pedro `Junie’ Laylo tungkol sa pagtawid ng mga Pinoy sa Egypt.

Nag-usap na rin aniya si Laylo at ang Israeli foreign minister na nangakong papayagan makatawid ang mga Pinoy sa Rafah Crossing.

“So, may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us. Saturday daw at the latest,” ayon kay Pangulong Marcos.

“Nakahanda naman lahat ng ating mga bus. Nakahanda na ‘yung mga embassy natin sa Cairo na napunta… Nandoon lang sila. Matagal na silang nag-aantay doon sa tawiran, ‘yung Rafah Crossing. And they are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy dadalhin at pauuwiin,” dagdag pa ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)