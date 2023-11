Hindi makasarili: Ogie ‘di nagmaramot ng tulong kay Poppert

Una kong napanood si Poppert sa Season 2 ng ‘The Voice of the Philippines’ kung saan naging bahagi siya ng Team Sarah Geronimo.

Pero bago pa raw siya sumali sa ‘The Voice’ ay into theater na siya kaya nagtataka kami kung bakit hindi niya pinili si Coach Lea na mula rin sa mundo ng theater.

“Siguro na-draw lang talaga ako kay Sarah Geronimo. Gusto ko rin matuto at a young age kung paano na penetrate ang mainstream.

“Sobrang down to Earth. Kahit makita natin siya pag off-stage, sobrang kalma lang, manang nga ang tawag. Simpleng-simple lang siya pero kapag nag-perform na on-stage, halimaw ’di ba? So doon ako na-inspire,” paliwanag niya.

Bahagi rin si Poppert ng The Ryan Cayabyab Singers at sa ngayon ay isa rin siya sa mga talented artists ng ATeam, Inc. (Alcasid Total Entertainment and Artist Management)

Ang ATeam ay pinamumunuan ni Ogie Alcasid.

Very thankful nga si Poppert sa OPM chief dahil sa pag-manage sa kanyang career.

Sa katunayan nga ang ATeam din ang producer ng kanyang 1st-ever concert na ‘Who Put the Pop in Poppert?’ na magaganap na sa November 11, 2023 sa Music Museum.

Super flex nga si Ogie kay Poppert at bilib na bilib ang mister ni Regine Velasquez-Alcasid sa galing niya, ha!

Bibilib ka nga sa ugali ni Ogie na hindi makasarili at sobrang tulong talaga ang ginagawa sa career ni Poppert.

Hindi nga kasi maramot si Ogie sa mga talented na katulad ni Poppert.

Bonggels!