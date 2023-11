Dahil sa panunukso ni Meme: Breakup nina Kim, Xian lalong umingay

Usap-usapan ngayon ang pangti-tease ni Vice Ganda kay Kim Chiu sa ‘Tawag ng Tanghalan’.

Sa nasabing segment kasi ay kinanta ng isang contestant ang kanta ni Erik Santos na ‘Kulang Ako Kung Wala Ka’ kung saan ang kanyang girlfriend ang kanyang iniisip habang kumakanta.

Dahil may girlfriend na nagpapangiti sa contestant ay tinanong naman ni Meme Vice kung sino nagpapangiti kay Kim?

Nagulat si Kim sa tanong at hindi agad nakasagot.

Imbes na sagutin ang tanong ay binati na lang niya ng “Hello!” ang taong nagpapangiti sa kanya sabay tawa.

Dahil sa mapanuksong ngisi ni Meme Vice ay napasabi si Kim ng, “Napaka-OA!”

Dahil hindi nasagot si Kim ay lumapit si Vice at muli nitong inulit ang tanong.

“Pamilya ko, kamag-anak ko,” ang nagpapangiti raw kay Kim.

After ng chikahan sa contestant ay binalikan ni Meme Vice ang bida ng ‘Linlang’.

Sa pagkakataong iyon ay kinonek ni Meme Vice ang kanyang tanong sa kantang ‘Kulang Ako Kung Wala Ka’.

Ask niya, “Ano ‘yung kulang ka kapag wala siya?”

Sa una ay nalito si Kim pero hindi nagtagal ay sinagot din niya ang tanong.

“Kapag walang usap,” sagot ni Kim.

Ask naman ni Meme Vice kung sino.

Minention ni Kim ang kanyang pamilya at si Xi.

Xi ang tawag ni Kim sa kanyang boyfriend na si Xian Lim.

Kapansin-pansin nga na hindi agad masagot ni Kim ang tanong ni Meme Vice at hindi agad mabanggit ang pangalan ni Xian kaya hindi maiiwasan na mag-isip ang netizens at viewers na may pinagdadaanan ang KimXi.

Mukha nga raw may alam si Meme Vice kay Kim kaya tini-tease niya ito.

Pero sa aming panayam sa kanya sa naganap na thanksgiving media conference ng ‘Linlang’ ay tinuldukan ni Kim ang hiwalayan issue at sinabi nitong masaya at okey sila ni Xiam at sinabi pang mapanlinlang ang showbiz.

In all fairness, kung may pinagdadaanan nga si Kim ay hindi mo mahahalata dahil iba ang kasiyahan niya sa tuwing makikita namin siya lately, huh!

Pero kung may pinagdadaanan man ang KimXi, sana maayos nila agad ‘yon! (Byx Almacen)