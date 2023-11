Celeste Cortesi nag-‘Marites’ sa mga gown ni Michelle Dee

Excited na ang former beauty queen na si Celeste Cortesi sa mga gagawin niyang project sa Kapuso network.

Bet ng netizens na si Celeste ang gumanap na bagong Cassiopea sa magbabalik na hít pantaserye na ‘Encantadia’.

Sa katatapos nga na ‘Opulence Ball’, diyosang-diyosa ang dating ng Miss Universe-Philippines 2022.

Biniro nga namin siya na mukhang pinaghahandaan na niya ang nasabing role na unang ginampanan nina Cindy Kurleto at Solenn Heussaff.

Natawa lang si Celeste at sinabinh willing siya na gawin ang role na iyon if i-offer sa kanya. Excited na rin siya sa mga protektong gagawin niya bilang Kapuso talent.

Kamakailan lang ay inanunsiyo na ang ibang mga bibida sa ‘Encantadia Chronicles Sang’gre’. Hopefully, si Celeste na nga ang bagong Cassiopea.

Samantala, full support din si Celeste kay Michelle Dee sa laban nito sa nalalapit na 72nd Miss Universe Pageant.

Nakita na raw niya ang mga isusuot na gowns ni Michelle at gandang-ganda siya sa mga ito. At least positive ang pagma-‘Marites’ ni Celeste sa mga gown ni Michelle, ha!

Ilang beses niya na ring nakausap si Michelle bago ito lumipad pa-El Salvador at nagbigay rin siya ng advice sa kaibigang beauty queen-actress.

Bago mahirang na Miss Universe-Philippines 2023 si Michelle ay naging runner up muna ito ni Celeste last year sa kaparehong local beauty pageant. (Ogie Narvaez Rodriguez)