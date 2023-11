Bolivian timbog sa P47M cocaine

INARESTO ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang isang Bolivian nang makumpiskahan ito ng nasa P47 milyong halaga ng cocaine na tinangka niyang ipuslit sa Ninoy

Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City.

Kinilala ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PDEG) ang naarestong suspek na si Robert Lavadenz Alvarez, 30-anyos at pasahero ng Ethiopian Airline Flight ET644 mula sa Addis Ababa, Ethiopia.

Arestado si Alvarez sa isinagawang ‘interdiction operation’ sa Customs International Arrival Area, NAIA Terminal 3, Pasay City bandang alas-8:40 nang gabi noong Oktubre 31.

Nasamsam sa suspek ang isang bagahe na nag­lalaman ng nasa 8,999.11 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng P47,695,283, isang Bolivian passport, dalawang ET boarding pass na may kalakip na tag ng bagahe;

Customs baggage declaration form; isang Bolivian National ID card at isang cellular phone.

Sasailalim sa seizure at forfeiture proceedings ang mga nakumpiskang bagahe habang iniimbes­tigahan ng mga awtoridad ang naarestong pasahero dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863, o Customs Modernization and Tariff Act. (Otto Osorio)

Meta-INARESTO ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang isang Bolivian nang makumpiskahan ito ng nasa P47 milyong halaga ng cocaine na tinangka niyang ipuslit sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City.