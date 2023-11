Bahala na si Batman! Chris Ortiz mabigat misyon sa Blackwater

MATAGAL-TAGAL na sa Manila si Chris Ortiz, nagamay na ang sistema ni coach Jeff Cariaso sa Blackwater.

Pagkatapos ng FIBA World Cup 2023 ay hindi na umuwi ng Puerto Rico si Ortiz.

“I met the team, took a few days (off) for myself and pretty much practice immediately since August,” anang 30-year-old bruiser via Radyo Pilipinas.

Inumpisahan na niyang makipag-ensayo sa Bossing, nakabaon na sa gustong laro ni Cariaso.

“Practice is very competitive,” dagdag niya. “We had a bunch of tuneup games, just looking forward to keeping building with the team.”

Sa hinaba-haba ng pakisama sa Bossing, alam na niya ang papel. Right fit na siya sa team, ani Cariaso.

Natikman na ni Ortiz ang larong-PBA sa four-team pocket tournament ng Converge kasama ng FiberXers, Rain or Shine at Phoenix.

Misyon ni Ortiz na ipalaot sa playoffs ang Blackwater.

Nakarating sa quarterfinals ang Bossing noong nakaraang Philippine Cup pero agad sinipa ng eventual champion San Miguel Beer.

(Vladi Eduarte)