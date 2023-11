Babu na sa NCAA korona! JP Maguliano, Nat Consejo pinatalsik Letran sa trono

PAKNERS ang mga beteranong sina JP Maguliano at Nat Cosejo upang pangunahan ang atake ng Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals na paslangin ang defending three-peat champions na Colegio de San Juan de Letran (CSJL) Knights, 82-69, sa unang laro ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Kinaldag nang husto ng tambalan nina Maguliano at Cosejo ang bataan ng Letran Knights para kumarne ng kabuuang 20 puntos, siyam na rebounds, at tig-isang assist at block ang una, habang lumista ng double-double ang huli ng 18 points, 10 boards at isang assist.

Angat ang EAC sa 7-5 kartada sa likod ng hinahabol na San Beda University (SBU) Red Lions at College of Saint Benilde (CSB) Blazers na kapwa may 7-4 kartada.

Laglag na sa Final Four ang Letran na lubog sa 1-11 baraha, kahit maipanalo ang nalalabing anim na laro ay wala nang tsansang makapasok pa sa semifinal round.

(Gerard Arce)