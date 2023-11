Alex Eala sampa sa semis, lumapit sa W60 Nantes title

LUMAPIT si 2022 US Open Junior women’s champion at 19th Asian Games bronze medalist Alexandra “Alex” Eala sa asam na ikalimang titulo matapos tumuntong sa semifinals ng ITF W60 Engie Open Nantes Atantique women’s singles sa Nantes, France Huwebes ng gabi sa Maynila.

Kinakitaan ng matinding enerhiya ang18-anyos at Globe Ambassador na si Eala sa mahigpit na laban nito sa quarterfinals kontra sa 28-anyos at third seed na si Leolia Jeanjean ng France, 6-4, 2-0, upang tumuntong sa una nitong semifinals matapos na irepresenta sa unang pagkakataon ang Pilipinas sa ginanap na 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Hindi nagpamalas ng kapaguran ang 32nd Cambodia SEA Games bronze medalist na si Eala sa kabuuan ng laro kung saan matapos dominahin ang unang set ay nagawa nitong tuluyang pagretiruhin ang homebet at ranked no. 135 na si Jeanjean sa ikalawang set makalipas ang kabuuang 57 minuto ng laro.

Ang naging ranked no. 102 sa mundo nito lamang taon na si Jeanjean ay naakatuntong sa ikatlong round ng French Open noong 2022.

Sunod na makakasagupa ng world ranked no. 194 na si Eala si Gabriela Knutson ng Czech Republic. Si Knutson ay may WTA singles ranking simula Oktubre 23, 2023 na no. 179 sa buong mundo at kasalukuyang no. 20 sa ITF nitong Enero 16.

Nagawa ni Eala na makapasok sa quarterfinals matapos na umahon sa dalawang beses na pagkakaiwan sa 1-4 iskor sa una at ikalawang set bago tuluyang pinatalsik si Zeynep Sonmez ng Turkey, 7-6 (5), 6-4.sa SNUC Tennis Club.

Si Sonmez ay 6th seeded sa tonrneo at kasalukyang nasa mataas na ranking sa world na no. 163.

Unang tinalo ni Eala ang home bet na si Amandine Hesse, 6-3, 6-2.

(Lito Oredo)