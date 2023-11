Ala-Jean vs Eula Kaila, Jennica bardagulan

Ang lakas ng sigaw ng mga netizen na pagsamahin in one project, mapa-pelikula man o serye sina Kaila Estrada, Jennica Garcia, ha! Parehong anak ng mga artista na may ibubuga nga raw sa akting.

Si Kaila ay kay Janice de Belen, at si Jennica ay kay Jean Garcia.

At bet nila ang mga eksena nina Jean at Eula Valdez sa ‘Pangako Sa ‘Yo’ noon. ‘Yung bardagulan nina Claudia Buenavista at Amor Powers.

Si Jennica ay naging markado sa ‘Dirty Linen’ samantalang nag-iingay ngayon si Kaila sa ‘Linlang’, ha!

At yes, nakikita nga nila na future ng teleserye, kabugang pag-arte sina Jennica at Kaila.

Ang sarap nga raw imadyinin si Jennica bilang si Amor, na unang ginampanan nina Eula at Jodi Sta. Maria, at si Kaila bilang si Claudia, na unang ginampanan nina Jean at Angelica Panganiban, ha!

Oh, di ba? May role na nga ang mga fan para sa dalawang future big stars ng series.

“Grabe siguro ang acting showdown kapag sila na ang magkaeksena as Claudia and Amor, ha!”

“I really wanted to see Jennica and Kaila sa serye na pareho silang bida at pareho ring kontrabida.”

“Very queenly ang mga galawan nina Kaila at Jennica, at ang sarap pagsamahin sa acting project.”

“Silang dalawa talaga ang may karapatan sa drama, ang gagaling.”

Well, ano kaya ang masasabi ng Dreamscape?