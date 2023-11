Balik-bansa na ang anim na Overseas Filipino Worker (OFW) na lumikas mula Lebanon kung saan may nagaganap na bakbakan sa pagitan ng Israel Defense Force at grupong Hezbollah.

Dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) bandang alas-6:15 nang umaga kaha­pon lulan ng flight EK 336 mula sa Dubai, UAE.

Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers (DMW), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at saka isinailalim sa briefing.

Tiniyak naman ng nasabing mga ahensiya na pagkakalooban ng pamahalaan ng tulong pinansiyal ang mga umuwing OFW para sa kanilang pangangailangan.

Sa 17,000 Pilipino sa Lebanon, nasa 100 pa lamang ang humihi­ling na makasama sa repatriation ng pamahalaan para hindi sila madamay sa giyera.

(Betchai Julian)